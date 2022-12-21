مبيعات أكبر 100 شركة سلاح عالميا تتجاوز 590 مليار دولار في 2021

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كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي "سيبري" أن حجم الفعلي لمبيعات أكبر 100 شركة لإنتاج الأسلحة ونُظم الدفاع في العالم بلغت 592 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وذكر المعهد، في تقرير الثلاثاء، أن ذلك يشكل ارتفاعًا نسبته 9ر1% عن مبيعات الشركات المائة الكبرى خلال العام 2020، مع توقعات باستمرار التيار الصعودي في عام 2023.

وأشار إلى أن العام 2021 كان هو العام السابع على التوالي الذي تتصاعد فيه حركة مبيعات السلاح ونظم الدفاع على مستوى العالم وذلك من واقع البيانات الصادرة عن كبار مصنعي السلاح، وذلك على الرغم من ارتباك سلاسل الإمداد والتوريد للمدخلات الصناعة والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسلحة والذخائر عامي 2019 و 2020 نتيجة الإغلاقات التي صاحبت جائحة "كورونا" المستجد.