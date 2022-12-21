لأول مرة منذ 370 عاما.. الهند تطالب "تاج محل" بدفع 120 ألف دولار ضريبة مياه

وكالات

طلبت بلدية في الهند من "تاج محل"، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم دفع ضريبة المياه والممتلكات، للمرة الأولى منذ 370 عاما.

وحسب موقع روسيا اليوم، تم إخطار هيئة المسح الأثري للهند((ASI، التي تدير الموقع التراثي، من قبل بلدية أغرا وطلب منها دفع حوالي 120 ألف دولار كضريبة مياه وحوالي 1800 دولار كضريبة ملكية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية التي أطلعت على الإخطارات أن الفواتير خاصة بالسنة المالية 2021-2022 و2022-2023.

إلا أن مسؤولي ASI أكدوا أن الإخطارات الضريبية كانت خطأ من جانب بلدية المدينة المحلية لأن مثل هذه الضرائب لا تنطبق على المعالم الأثرية في جميع أنحاء البلاد.

ويقع تاج محل على ضفة نهر يامونا في حديقة موغال تغطي ما يقرب من 17 هكتارا، في منطقة أغرا بولاية أوتار براديش في شمال الهند.