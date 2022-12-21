قرار قضائى جديد.. إدراج الإخوان ومتهمين بـ3 خلايا إرهابية على قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدائرة التاسعة من محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، في طلب النيابة العامة رقم 17 لسنة 2022، قرارات إدراج إرهابيين، رقم 8 لسنة 8 لسنة 2022، قرارات إدراج كيانات إرهابية، في القضية رقم 2020 حصر أمن دولة.

وقررت المحكمة إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 14 إرهابية على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، في طلب الإدراج رقم 20 لسنة 2022، قرارات إدارج إرهابيين في القضية رقم 240 لسنة 2021 حصر أمن دولة العليا، بإدراج 7 متهمين على قوائم الإرهابيين.

وفيما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدائرة 9 بمحكمة جنوب القاهرة، في طلب النيابة رقم 22 لسنة 2022، قرارات إدراج إرهابيين رقم 12 لسنة 2022، قررت إدراج كيانات إرهابية، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وإدراج 21 متهما على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.