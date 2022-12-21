فحص 4572 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 4572 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين

وأشار الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى ، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفاً ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبي وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى .