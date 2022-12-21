اليوم السابع
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طقس سوهاج اليوم.. سحب كثيفة وانخفاض فى الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:32 ص
طقس سوهاج اليوم.. سحب كثيفة وانخفاض فى الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. صور سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، بمحافظة سوهاج، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، مع ظهور شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ووجود سحب كثيفة، ما ينذر بهطول أمطار على بعض المدن بالمحافظة، خاصة بعد اختفاء الشمس وعدم ظهورها حتى الآن.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

 كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15.

 

 

 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (1)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (2)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (3)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (5)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (6)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (10)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (14)
 

سحب كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة بسوهاج (15)
 
 

 


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