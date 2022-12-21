ضحيتان إثر زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب شمال كاليفورنيا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة أقصى شمال ساحل ولاية كاليفورنيا قبل فجر الثلاثاء ما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق ما أسفر عن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وحسب موقع الشرق، أعلنت السلطات في مقاطعة هومبولت أن ما لا يقل عن 12 شخصاً أصيبوا ولقي شخصان حتفهما بسبب "حالات طوارئ طبية" وقعت أثناء الزلزال أو بعده مباشرة.

ووقع الزلزال في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت منطقة المحيط الهادي وتبعته نحو 80 هزة ارتدادية. وكان مركزه على بعد نحو 350 كيلومتراً إلى الشمال من سان فرانسيسكو.