ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات المشتركة بأسوان‎‎

وأكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 89 مخالفة منها 15 مخالفة ضد مخابز بلدية، و2 محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، بجانب تحرير محضر لتجميع أرز تموينى مدعم والذى يتم توزيعه على البطاقة التموينية بأحد محلات السوبر ماركت ، لافتاً بأنه تم أيضاً تحرير 62 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ، علاوة على 7 محاضر لإدارة منشأه بدون ترخيص ، فضلاً عن تحرير 2 محضر لعدم حمل شهادة صحية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال جولاته الميدانية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت لمتابعة آلية الشراء والبيع، وتكليفاته المشددة بأهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر.

وكان محافظ أسوان فاجأ المحليات وشرطة المرافق وشرطة المرور بجولة مسائية فى شوارع السودانية، والجديد وشرق البندر، وكسر الحجر، وأيضا السوق السياحى، حيث استدعى المسئولين عقب رصده لبعض الإشغالات والحواجز ، بالإضافة إلى تكدس عربات التوكتوك بشكل عشوائى مما يعوق حركة سير المشاة والسيارات فى هذه الشوارع الداخلية و الحيوية وسط مدينة أسوان.

وأمر عطية بالرفع الفورى للإشغالات والحواجز المخالفة مع تحرير محاضر وتوقيع غرامات على نحو 250 من الباعة الجائلين، وسائقى التوك توك المخالفين لحركة السير وحدود خط التنظيم للسوق السياحى والأسواق والشوارع الجانبية والمحاور العرضية.

كما اطمأن محافظ أسوان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والإعلان عن الأسعار بشكل واضح مع حماية المواطنين من الغش التجارى وبيع السلع منتهية الصلاحية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.