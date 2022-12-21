ضبط 5 منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة وبالتعاون مع أجهزة حى الطالبية وإدارة شرطة المرافق، حملة استهدفت المنشآت غير السياحية التى تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 منشآت مخالفة بشارعى الهرم وترسا تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص وإشغال الشارع وتتسبب فى إزعاج المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تحقيقا للانضباط.

وقد قامت الأجهزة المختصة من مديرية القوى العاملة وإدارة شئون البيئة ورخص المحلات بتحرير محاضر للمنشآت وغلقها لادارتها بدون ترخيص.

نفذت الحملة برئاسة محمود زين العابدين مدير إلادارة العامة للسياحة، وعلاء ابو زيد وكيل الإدارة والنقيب محمود عبد المنعم ضابط مرافق حي الطالبية، ومندوبى رخص المحلات والقوى العاملة وشئون البيئة وجهاز التفتيش والمتابعه الميدانيه بالمحافظة.

وفي سياق متصل، واصل حى الهرم حملاته للحد من الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات؛ للإرتقاء بمستوى النظافة والمرافق، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات اليومية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففى القطاع الجنوبي، استجاب حي الهرم لشكاوى أحد المواطنين حيال أحد المحال المخالفة بشارع سفنكس بالمنصورية وعلى الفور تم رفع الإشغالات ومصادرة محتويات المحل وإزالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع اللبيني وإزالة كل التعديات الموجودة بنهر الطريق.

وفي قطاع حدائق الاهرام، واصل قطاع هضبة الأهرام حملاته حيال المحلات والمقاهي المخالفة، والتي أسرفت عن رفع 2600 حالة إشغال، كما تمت متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريد الأتربة بحدائق الأهرام، وتهذيب الأشجار أمام عمارات الفردوس ورفع المخلفات بالتعاون مع الهيئه العامه للنظافة والتجميل.



ضبط 5 منشأت تمارس انشطة سياحية بدون ترخيص