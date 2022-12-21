ضبط مواد غذائية وسلع غير صالحة للاستهلاك في حملة مكبرة بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع محافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغير صالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، وبالتنسيق ومشاركة ضباط مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "10 آلاف كيس نكهات أطعمه منتهية الصلاحية، 2 طن بندق ولوز منتهي الصلاحية، 2 طن سناكس منتهي الصلاحية، 4 أطنان جبنة غير صالحة للاستهلاك الادمي، 3 طن عسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي، 2 طن ملح غير مطابق للمواصفات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضحت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامةالغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

وفي سياق متصل قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة في شوارع مدينة طنطا، رافقه خلالها الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وذلك لمتابعة مدى توفر السلع الغذائية وخاصة الأساسية في الأسواق ومحال بيع السلع بالجملة والتجزئة مع وضع أسعار لكافة السلع المباعة داخل تلك المحال.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من تلك المنافذ والمحال بشوارع "النحاس، عثمان بن عفان، النادي، الفاتح، ترعة سنارة ، دوران الجملة، دوران النادي، ابن الفارض، مصطفى كامل، المديرية وشارع الأشرف".

وشدد رحمي على أصحاب تلك المنافذ والمحال بوضع أسعار كافة السلع بشكل واضح للجمهور، موجهاً رئيسي حي أول وثان طنطا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مديريات الصحة والتموين والبيطري ومباحث التموين لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.