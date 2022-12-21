ضبط شبكتين لممارسة أعمال منافية للآداب عبر السوشيال ميديا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة وهما (سيدتان لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول يحويا العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم) وبمواجهتهنا أقرتا بقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مُقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة وهما ( شخص وسيدة مقيمان بمحافظتى البحيرة وكفرالشيخ) وبحوزتهما ( 2 هاتف محمول "يحويان العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم") وبمواجهتها أقرا بقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالى.