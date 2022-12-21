سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-12-2022 بالبنوك فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21-12-2022، فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.64 للشراء و24.69 جنيه للبيع.

بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.66 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع.

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