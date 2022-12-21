اليوم السابع
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رفع الإشغالات على الطريق العام فى حملة مسائية مكبرة بالدقى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:13 م
رفع الإشغالات على الطريق العام فى حملة مسائية مكبرة بالدقى جانب من حملة الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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شن حى الدقى مساء اليوم حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم هيثم خلف؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين وتجاوزات الكافيهات في شوارع التحرير والمساحة ولطفي حسونه؛ لتيسير حركة المشاة والمرور والمحافظة على النظام في هذه المنطقة الحيوية، وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات الإطار، شن حي شمال حملة مكبرة بشوارع إمبابة والمنيرة الغربية؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 16 ثلاجة من الأكشاك والمحال العامة لشغلها الرصيف، وكذا كلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وإزالة 155 حالة إشغال بشوارع الوحدة ومحمد حجازى والعامل الأول وترعة السواحل والأقصر وبشتيل، وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

 

حملة مكبرة بالدقى
حملة مكبرة بالدقى

 


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