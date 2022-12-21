رئيس وزراء كندا يشارك في قمة قادة أمريكا الشمالية الشهر المقبل

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الثلاثاء، أنه سيسافر إلى مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك، للمشاركة في قمة قادة أمريكا الشمالية التي ستنعقد في العاشر من يناير المقبل.

وتجمع قمة قادة أمريكا الشمالية بين رئيس وزراء كندا ورئيس المكسيك ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم حلول أمريكا الشمالية للتحديات الحالية والمستقبلية.

وخلال القمة، سيبني رئيس الوزراء على العمل المهم الذي تم إنجازه في القمة السابقة في عام 2021 لحماية البيئة، بما في ذلك الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع سلاسل التوريد وجعلها أكثر مرونة، والاستثمار في المعادن المهمة، والمساعدة في دفع التنافسية الاقتصادية، وفقا لبيان من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وقال ترودو: "أتطلع إلى الاجتماع مع نظرائي في أمريكا الشمالية لمناقشة مسار مشترك للمضي قدمًا لبناء اقتصاد أمريكي شمالي أنظف وأكثر شمولاً وتنافسية وتكاملاً. معا يمكننا إنشاء أمريكا الشمالية أقوى وبناء مستقبل أفضل للناس في جميع أنحاء القارة".