ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الوزراء العراقي قوله -عقب عودته إلى العاصمة العراقية بغداد- إنه يشكر كل الدول المشاركة في قمة بغداد الثانية في الأردن، وتأكيده أن العراق سيواصل العمل مع الأشقّاء والأصدقاء لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لخدمةً الشعب العراقي.