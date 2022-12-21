رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: صلى اليوم المطران سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة عدد من المسجونين الأجانب والمصريين، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.

وتقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التىيقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا إذ تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

وفى سياق متصل، استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قياداتورموز الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "فرحون اليوم بلقاء غبطتكم، ونحمل رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله، ومحبتنا وتقديرنا لغبطتكم كبيران".

ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن تهنئتكم اليوم تعكس عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت المقبل فى كاتدرائية مدينة نصر حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق الصلوات بحضور عدد من الأباء المطارنة، والقيادات الشعبية والتنفيذية.