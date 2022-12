دراسة أمريكية توضح كيف ترتبط السمنة ببعض أنواع السرطانات

أصبحت السمنة داء يزيد من الإصابة بخطر أمراض أخرى، ومنها إصابة الأشخاص بالسرطان، ويكشف المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة أكثر من اثني عشر نوعًا من أنواع السرطان المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، وكيف تزيد السمنة من خطر الإصابة بالسرطان.نُشر في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences .وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية.