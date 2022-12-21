اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خرائط الأمطار المتوقعة غداً وشدتها على كافة أنحاء الجمهورية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:43 م
خرائط الأمطار المتوقعة غداً وشدتها على كافة أنحاء الجمهورية أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص الأمطار غدا الخميس، وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء رسميا، حيث تكون الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وتمتد للمناطق الداخلية.
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة غدا وفرص حدوثها، كما يلى: 
 
-  أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى 
 
- فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ 
 
- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ 
 
- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪ .
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
 
يذكر أن الإنقلاب الشتوي يحدث هذا العام 2022، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
 
وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

بورسعيد تشهد طقسا خريفيا معتدلا.. وانتظام حركة الملاحة بالقناة.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:12 ص

استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على مدن دمياط.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:25 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/12/2022 فى مصر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:00 ص

تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:25 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/12/2022 فى مصر

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:00 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة وأول أيام الشتاء.. فيديو

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:15 م

الصغرى 14 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام الشتاء

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:29 م

انخفاض الحرارة وشبورة وعودة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة