اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/12/2022 فى مصر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/12/2022 فى مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأربعاء ،  انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة  وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار .
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء :  القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
 
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 19
 
 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24
 
 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 22
 
 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة