اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 48 كيلو من الشعر الطبيعى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:41 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 48 كيلو من الشعر الطبيعى المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة من محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.   
 
 
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه أحمد جمال مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة سفر الراكبة وارتباكها الشديد.
 
 
وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الفحص وفرج حمدى محمد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة.
 
 
ويحذر قانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.   
دخول الشعر الطبيعي إلى داخل البلاد.
 
وذلكً حفاظا علي الصحة العامةً ويعمل العديد من المهربين إلى اللجوء إلى تهريب الشعر الطبيعى سواء خصلات أو بواريك كاملة نظرا لارتفاع سعره داخل البلاد، حيث تبلغ قيمة الباروكة فى الخارج  قرابة 3 ألاف جنيه مصرى في حين تصل فى مصر إلى قرابة 25 ألف جنيه مصرى.
 
 
وحسب مصادر بالمطار فإن الشعر الطبيعى يعتبر من الأشياء الناقلة لبعض الأمراض الجلدية وغيرها الخطيرة. ومع ارتفاع الأسعار عالميا وبعض الدول التى تمر بأزمات اقتصادية نشط مؤخرا فكرة جلب الشعر الطبيعى بطرق التهريب المختلفة. وبالعرض على تامر عادل مدير إدارة الحركة قرر تكليف عبدالحليم محمد عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 48 كيلو جرام من الشعر الطبيعى داخل حقائبها.
 
 
قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 168 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.
 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
 
 
 
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مطار القاهرة

جمرك الركاب

مبنى 2

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