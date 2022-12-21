تونس ترفع أسعار الماء الصالح للشرب لخفض الدعم

كتب عمرو قنديل

رفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا بحسب الجريدة الرسمية، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي في البلد الذي يعاني ندرة موارده المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.

وحسب موقع سكاى نيوز، أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15 في المائة إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).

كما زادت 17 % لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.

أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23 بالمائة الى 1.990 دينار.

كما حافظت وزارة الفلاحة على نفس التسعيرة الموحدة للماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة عند مستوى 200 مليم للمتر المكعب الواحد دون اعتبار القيمة المضافة ورفعت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي الى 1.990 دينار للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة، وفق بيانات صدرت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 139 لسنة 2022، ان تعريفة الاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية والتي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.