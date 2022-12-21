اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 06:37 م
أكرم القصاص
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تفاصيل زيارة وزير الداخلية اللبنانى للجامع الأزهر.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:26 م
تفاصيل زيارة وزير الداخلية اللبنانى للجامع الأزهر.. صور جانب من الزيارة
كتب لؤى على

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استقبل الجامع الأزهر الشريف اليوم، بسام المولوي وزير داخلية لبنان، والوفد المرافق له، على هامش زيارة رسمية إلى مصر لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، استقبله خلالها نظيره المصري، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق.

وأثناء زيارته للجامع الأزهر، تفقد الوزير المولوي، الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، شاهد خلالها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، و دروس العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، كما استمع إلى شرح تفصيلي لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى جولة تعريفية عن التاريخ العريق لهذا الصرح الكبير.

وكان في استقبال وزير الداخلية اللبناني، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ ، عضو المكتب الفني بالجامع الازهر، حيث قاما بجولة تعريفية داخل أروقة الجامع الأزهر الشريف.

ووقف الوزير اللبناني، على أهم أنشطة الجامع الأزهر الشريف، من أروقة علمية، وحلقات قرآنية، ومحاضرات علمية، وماتقدمه لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر من خدمات، مع إطلالة على تاريخ الجامع الأزهر الشريف.

وأعرب وزير الداخلية، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وامتنانه لإدارة الجامع الأزهر الشريف، لما لمسه من حفاوة الاستقبال، وما شاهده من أنشطة علمية ودينية متعددة داخل الجامع الأزهر.

جدير بالذكر ، أن الجامع الأزهر يستقبل وبشكل يومي زيارات رسمية دولية ومحلية، تتمثل في كبار المسئولين بالدول العربية والإسلامية والأجنبية، وكان آخرها وزراء ومسئولين من دولة إندونيسيا وكازاخستان وملك بريطانيا الملك تشارلز وغيرهم خلال الفترة الماضية.

وكان قد استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الأربعاء بمشيخة الأزهر، بسام مولوى، وزير الداخلية اللبناني.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تضامن الأزهر؛ أساتذة وطلابا، مع الشعب اللبناني في أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، والتي أثرت على استقرار هذا البلد العربي الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يعين هذا البلد على النهوض بعد عثرته، وأن يرزق شعبه دوام الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة الجامع الأزهر
زيارة الجامع الأزهر

 

وزير الداخلية اللبنانى فى الجامع الأزهر
وزير الداخلية اللبنانى فى الجامع الأزهر

 


وزير داخلية لبنان

لبنان

الجامع الازهر

الازهر الشريف

كازاخستان



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