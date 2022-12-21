تعليق الدراسة الحضورية غدا فى جدة ومكة المكرمة بسبب تقارير مركز الأرصاد

وكالات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم، في محافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس، في مدارس جدة ومكة المكرمة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وكشفت أن اليوم الدراسى سيكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة بالمدارس ومكاتب التعليم فى المدن المذكورة.

يذكر أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الخميس) إلى بعد غد (الجمعة) من 27 - 1444/5/29.

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأربعاء) رفع درجة الإنذار إلى «تنبيه متقدم» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، ابتداء من الساعة 2:00 ظهر اليوم وتنتهي الحالة غدا (الخميس) عند الساعة 2:00 ظهرا، مضيفا أنه سيصاحب الأمطار تأثيرات تتمثل في: نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، شبه انعدام في الرؤية.