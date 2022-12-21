اليوم السابع
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تعرف على مشروعات وزارة البيئة.. أهمها "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ"

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:00 ص
تعرف على مشروعات وزارة البيئة.. أهمها "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ" مشروعات وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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وزارة البيئة من الوزارات التي تضع خطط واستيراتيجيات العمل في الملف البيئي في مصر، وتنفذ وزارة البيئة عدد من المشروعات في قطاعات الوزارة الرئيسية، منها نوعية البيئة، ومجال حماية الطبيعة، ومجال المخلفات والمواد والنفايات الخطرة، وقطاع التغيرات المناخية ، وهذه القطاعات تعد القطاعات الرئيسية في وزارة البيئة، خلال هذا التقرير نرصد المشروعات التي تنفذها وزارة البيئة.
 

 أولا: نوعية البيئة

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى 
 برامج التحكم فى التلوث الصناعى (EPAP) 
مشروع استدامة النقل فى مصر 
مشروع الوسائل المبتكرة لحماية الموارد المائية بمدينة النوبارية الجديدة
مشروع معالجة التلوث بالرصاص بالقليوبية - برنامج لايف 
 

ثانيا فيما يخص مجال حماية الطبيعة 

مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة 
مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية 
مشروع دعم المحميات الطبيعية بمصر 
مشروع بناء القدرات والدعم المؤسسى لقطاع حماية الطبيعة 
مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بمصر 
 

ثالثا: في مجال المخلفات والمواد والنفايات الخطرة 

 البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة 
مشروع الكتلة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة 
مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة 
مشروع إعداد خطة تنفيذ العمل الوطنية لاتفاقية استكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة 
مشروع نظام معلومات وإدارة المواد الخطرة 
شبكة تبادل المعلومات الفنية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد الخطرة 
 

رابعا: فيما يخص قطاع التغيرات المناخية 

مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر 
مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات 
مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة 
برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية 
 

خامسا :الإدارة البيئية 

 مشروع تحسين الإدارة البيئية الإقليمية 
برنامج الدعم القطاعى للبيئة 
برنامج دعم التقييم والإدارة البيئية 
 

سادسا: الاتفاقيات البيئية 

مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية 
 
 
 

حماية البيئة

وزارة البيئة

تغير المناخ

المخلفات



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