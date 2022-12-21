تعرف على جهود السفارة المصرية ببوخارست لتعزيز التواصل الثقافى بين مصر ورومانيا

كتب أحمد جمعة

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بوخارست معرضاً فنياً للفنان يوسف كوجوك تحت عنوان Legends of Egypt، تضمن عدداً من اللوحات الفنية لرموز مصرية من الماضي والحاضر، وذلك في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين والتعريف بمختلف أوجه الفنون المصرية، حيث شهد المعرض حضوراً واسعاً من ممثلي السفارات الأجنبية في بوخارست ورموز الفن والثقافة في رومانيا، وكذا رموز الجالية المصرية.

وقد أكد السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في بوخارست، في كلمته التي ألقاها خلال حفل افتتاح المعرض، على الدور الذي يضطلع به الفن في تقريب الشعوب والتعريف بالحضارات والثقافات.

كما نظمت السفارة جلسة حوار مع عدد من الطلاب الرومانيين من كلية الحقوق بجامعة بوخارست، وذلك للتعريف بالدبلوماسية المصرية وأدواتها، ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الرومانية، حيث قدم السفير مؤيد الضلعي عرضاً مستفيضاً لأهم ملامح السياسة الخارجية المصرية، وأدوات الدبلوماسية المصرية التي أسهمت فيما تتمتع به مصر مع علاقات طيبة مع مختلف دول العالم.