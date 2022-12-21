تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17577 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5939 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2796 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4132 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 1.15 مليون سهم، 125 ألف سهم، 852.3 ألف سهم، 9.95 مليون سهم، 3349 سهم، 800 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 105.1 مليون سهم، 553.9 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، عدد 90 ألف سهم، 591.3 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عدد 23 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، عدد 248 ألف سهم، 750 ألف سهم، 472 ألف سهم، 30040 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية 175 ألف سهم، 105 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2079 سهم.