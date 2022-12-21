تجنبا لمشاكل الجيرة.. 6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لشقتك

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، 6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لوحدة سكنية، تفاديا لمشاكل تقسيم قيمة استهلاك فاتورة المياه بين سكان العقار الواحد، وذلك على النحو الآتى:
المستندات المطلوبة
1- توفير صورة من عقد الإيجار أو التمليك.
2- توفير إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.
3- توفير إيصال المياه الخاص بالعقار.
4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.
5- حضور مالك الشقة شخصيا.
خطوات تركيب عداد مياه منفصل
1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.
2- سداد قيمة رسوم المعاينة.
3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.
4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.
5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.
6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.
وأوضحت الشركة خطوات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد في حالة انتهاء عمره الافتراضي، على النحو الآتي:
المستندات المطلوبة
1-تقديم طلب تركيب عداد جديد من العميل أو المنتفع.
2-إرفاق بطاقة الرقم القومي.
3-إرفاق آخر فاتورة مياه العميل.
4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل
5-البريد الالكتروني للعميل
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد
1-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.
2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
3-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.
4-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.
5-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.
6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
7-الانتهاء من تقديم الخدمة.
وكانت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة أوضحت أن الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها، تستغرق 6 أيام عمل مقسمة على النحو الآتي:
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