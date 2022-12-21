تجارية الجيزة: الاهتمام بالقطاع الزراعى يحافظ على توافر السلع الأساسية

كتب إسلام سعيد

شارك عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة فى اجتماع الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع السيد رئيس مجلس الوزراء لبحث سبل توفير السلع للمواطنيين باسعار عادلة وكتابة الاسعار على كل عبوات السلع والمنتجات.

وأكد رئيس تجارية الجيزة على ضرورة العمل على تنمية القطاع الزراعى للحفاظ على توافر السلع الاساسية وخاصة السلع التى تتواجد فى اغلب وجبات المواطنيين مثل الفول وباقى سلة البقوليات مضيفا انه قد تتوافر لدى الدولة القدرة المادية على شراء الغذاء ولكن لا تجد المصدر لشراء هذه المواد الغذائية وبالتالي كيف سيكون وضع الدولة التي ليس لديها مساحات زراعية كافية.

وأشار رئيس التجارية الجيزة الى استعداد الغرف التجارية لاقامة المزيد من الاسواق والمعارض لتوفير السلع استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية مثل التموين والصناعة والتجارة.

وقال رئيس تجارية الجيزة، أن الغرف التجارية تقدر للقيادة السياسية والحكومة اهتمامها وجهودها الحثيثة لتوفير الحياة الامنه للمواطنيين عبر العديد من المشروعات التى تستهدف المواطن وحياته البسيطة مثل برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية.