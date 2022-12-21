اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:20 ص
أكرم القصاص
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بنك الاستثمار الأوروبي: 84% من التونسيين تأثروا بالتغيرات المناخية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:00 ص
بنك الاستثمار الأوروبي: 84% من التونسيين تأثروا بالتغيرات المناخية بنك الاستثمار الأوروبى
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كشف بنك الاستثمار الأوروبي أن التغيرات المناخية أثرت في الحياة اليومية لـ84 % من التونسيين.
 
وذكر البنك، وفقا لنتائج النسخة الإفريقية الأولى لدراسة أعدها لعام 2022، أن 52% من السكان في تونس أقروا بأن التغيرات المناخية والأضرار البيئية كان لهما انعكاسات سلبية على دخلهم وطريقة حياتهم.
 
وأكدت الدراسة أن 43% من التونسيين (مقابل 57 من الأفارقة) استطاعوا التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
 
وتهدف النسخة الإفريقية الأولى من الدراسة إلى تعزيز النقاش العام بشأن السلوكيات والتوقعات من حيث العمل لصالح المناخ. 
 
وأجرى بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 2018 العديد من الدراسات المقارنة على نطاق واسع حول المناخ في كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقدم البنك منذ عام 2011 أكثر من 1ر2 مليار يورو تمويلات لتونس من أجل دعم النمو الشامل والمستدام في القطاعين العام والخاص.

الاستثمار الاوروبى

تونس

التونسيين

تغيرات المناخ



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