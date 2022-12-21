بنك الاستثمار الأوروبي: 84% من التونسيين تأثروا بالتغيرات المناخية

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كشف بنك الاستثمار الأوروبي أن التغيرات المناخية أثرت في الحياة اليومية لـ84 % من التونسيين.

وذكر البنك، وفقا لنتائج النسخة الإفريقية الأولى لدراسة أعدها لعام 2022، أن 52% من السكان في تونس أقروا بأن التغيرات المناخية والأضرار البيئية كان لهما انعكاسات سلبية على دخلهم وطريقة حياتهم.

وأكدت الدراسة أن 43% من التونسيين (مقابل 57 من الأفارقة) استطاعوا التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وتهدف النسخة الإفريقية الأولى من الدراسة إلى تعزيز النقاش العام بشأن السلوكيات والتوقعات من حيث العمل لصالح المناخ.

وأجرى بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 2018 العديد من الدراسات المقارنة على نطاق واسع حول المناخ في كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم البنك منذ عام 2011 أكثر من 1ر2 مليار يورو تمويلات لتونس من أجل دعم النمو الشامل والمستدام في القطاعين العام والخاص.