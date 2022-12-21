بطريرك الكاثوليك يستقبل مكتب اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر للتهنئة بعيد الميلاد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مكتب اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، برئاسة الأخت سعاد يوسف، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث وصف صاحب الغبطة تنوع الرهبانيات، بالغنى المثمر للكنيسة، كما دعا الأب البطريرك الراهبات إلى التعاون، والعمل المشترك، مشيدًا بالخدمات، التي تقدم منهن للكنيسة الكاثوليكية، والمجتمع.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت المقبل فى كاتدرائية مدينة نصر حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق الصلوات بحضور عدد من الأباء المطارنة، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مطلع الأسبوع الجارى صلاة القداس الإلهى، احتفالًا بعيد العذراءِ التي حبل بهابلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية، كما احتفل أيضًا بالمناولة الأولى لأبناء الرعية.

وبدأ الاحتفال مع كشافة الكنيسة "حارس النار"، التي تقدمت الشعب، لدخول الكنيسة ضمن الأجواء الاحتفالية، ثم قدم الأطفال المحتفى بهم تقدمات الذبيحة الإلهية.

وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، والقمص فرنسيس مراد،راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.

وأعطى البطريرك كلمة العظة حول العذراء الممتلئة نعمة، التي تفيض بنعمتها علينا، وتتشفع لنا أمام عرش الله.

وفي نهاية الاحتفال، عبر الأب فرنسيس وحيد عن امتنانه للرب، لأجل عمله في الكنيسة، والخير اللا متناهي.

وتضمن الاحتفال أيضًا فقرات استعراضية، قدمها مركز "أعظم من ملاك" لذوي الهمم، التابع للكنيسة، وأطفال التربية الدينية بالرعية.