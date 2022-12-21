بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة و الأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية، ويرافقه وفد رفيع المستوى من الكنيسة الإنجيلية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب باسكوالي، سكرتير صاحب الغبطة. وخلال اللقاء، تم تبادل التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمدارس، وغيرها من الموضوعات الأخرى. ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور، حيث انتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.

واستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مكتب اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، برئاسة الأخت سعاد يوسف، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث وصف صاحب الغبطة تنوع الرهبانيات، بالغنى المثمر للكنيسة، كما دعا الأب البطريرك الراهبات إلى التعاون، والعمل المشترك، مشيدًا بالخدمات، التي تقدم منهن للكنيسة الكاثوليكية، والمجتمع.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت المقبل فى كاتدرائية مدينة نصر، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق الصلوات بحضور عدد من الأباء المطارنة، والقيادات الشعبية والتنفيذية.