انهيار جزء من عقار قديم في مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مدينة بنى سويف، مساء اليوم، الأربعاء، انهيار جزء من عقار مكون من أربع طوابق بمنطقة مقبل ، دون وقوع إصابات.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع جزء من عقار مكون من اربع طوابق بمنطقة مقبل بوسط مدينة بنى سويف.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بعشر سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين فى حال وجود إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

فيما انتقلت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ ،حيث تبين إنهيار جزء من المبنى دون وقوع إصابات .

وانتقل المحاسب هانى الجويلي رئيس مدينة بنى سويف إلى موقع البلاغ بناء على توجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف .

فيما انتقلت لجنة هندسية ولجنة إزالة المبانى القديم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف إلى موقع البلاغ لمعاينة المبنى .

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف كردون أمنى حول العقار .

وفى سياق منفصل لقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق قرية الشنطور، سمسطا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق الشنطور سمسطا غربي محافظة بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف أحمد بدوي حسن 12 عامًا يقيم قرية الشنطور إلى مستشفى سمسطا المركزى، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



انهيار جزء من عقار بنى سويف



انهيار جزء من منزل