انطلاق الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة فى مدن جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت بمدن جنوب البحر الأحمر، بداية من مدينة سفاجا حتى حلايب، الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة ومن بينها "من حقك تنظمى" للكشف على السيدات، وتوعيتهم باساليب وطرق تنظيم الأسرة المختلفة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

بدأت فعاليات الحملة التى تقام بتعليمات من الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وتحت إشراف من الدكتورة مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وانطلق اليوم الأول بمدن القصير وسفاجا ومرسى علم، وتم الكشف على 474 منتفعة منهن 188 حاصلة على وسيلة، و189 نساء ومتابعة حمل، وكذلك 111 مشورة، وتم الكشف على 65 أطفال وباطنة.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة يتم من خلالها صرف الوسائل والعلاج بالمجان، والحملة الحالية انطلقت منذ يوم الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع بإدارة سفاجا والقصير ومرسى علم بالعيادات الثابته و المتنقلة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية له أن مديرية الصحة تنسق بشكل دوري مع فرع المجلس القومي للمرأة لعقد ندوات توعية ضمن حملات التنشيط لتوعية السيدات وكذلك الفتايات، حيث اقامت مديرية الصحة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع كلية التربية جامعة جنوب الوادي ندوة توعوية لتعريف الطالبات بالرسائل الخاصه بالتمييز الاجتماعي والعنف ضد المرأه و انواع العنف ضد المرأة.

وأوضح أن عدد الحاضرين بالندوه تعدى الـ200 طالبا وطالبة من طلبة كلية تربية تعليم أساسى، حيث حاضر في الندوة الدكتورة مروى حمدي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، مؤكدا حرصه على توعية الشباب بمختلف القضايا المجتمعية بهدف تنشئة جيل سوى نفسيا واجتماعياً وعلى قدر كاف بالمسئولية.

وكانت شهدت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التى أقيمت بمدن الغردقة ورأس غارب، في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، إقبالا كبيرا من السيدات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "من حقك تنظمي".

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن استكمالا في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "دعم صحة المرأة المصرية"، والتي تقام تحت إشراف كل من الدكتورة سلوى شاذلي المنسق العام للمبادرات، وهناء محمد محمود منسق المبادرة بالمحافظة قد حققت المبادرة أعلي نسب تغطية للسيدات المترددين بمختلف وحدات الرعاية الأساسية بمدن محافطة البحر الاحمر.

وتبين ان المستفيدين في المبادرة بالوحدات 4259 مستفيدة من تلك الخدمة بالوحدات الصحية المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي، مع ضرورة التوعية للمنتفعات بأهمية الفحص الشهرى والدورى للمنتفعة للاكتشاف المبكر لوجود أى أورام لدى بعض المنتفعات.



الحملات المختلفة بمدن المحافظة



الحملات بمدن الحنوب



جانب من الحملات التنشيطية من حقك تنظمي



جانب من حملات من حقك تعرفى



جدول مواعيد الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة بالمدن



حملات تنظيم الأسرة



حملات تنظيم الأسرة المجانية



حملات تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر



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