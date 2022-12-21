الكشف على 1800 حالة فى قافلة بقرية أم عزام بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات فى قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، على مدار يومى 19 و20 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور علي حطب إن القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 493 حالة، وعيادة الأطفال علي 579 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 107 حالات، وتنظيم الأسرة علي 44 حالة، والمسالك 100 حالة، والجراحة علي 203 حالات، والضغط والسكر 90 حالة، وعيادة الجلدية 183، وأشعة 1 حالة.

وأكد على حطب أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1800 مواطن بقرية أم عزام وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف على حطب أن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائيا مجانيا، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار منطقة أم عزام، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة فى القطاع الريفى، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التى تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية أنه تم الكشف على 1800 حالة بمنطقة أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية و العلاجية وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.