الكشف على 1700 مريض فى قافلة علاجية بقرية ميت العز مركز ميت غمر بالدقهلية

وضمت القافلة 12 عيادة من بينهم 10 عيادات متنقلة بموجب 2 باطنة، 2 اطفال ، عظام، جراحة، أسنان، جلدية ، رمد ، أنف وأذن ، نساء، فضلاً عن عيادتين داخل الوحدة ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي حيث سجلت عيادة الباطنة 265،أطفال 308،عظام 221، جراحة 113، أنف وأذن 153،جلدية 200، أسنان 106، رمد 155،نسا وتنظيم أسرة 140، إضافة لإجراء عدد 239 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 85 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ85 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 110 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 48 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.