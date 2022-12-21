الكشف على 1700 مريض فى قافلة علاجية بقرية ميت العز مركز ميت غمر بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة طبية ضمن سلسلة القوافل العلاجية المجانيه للوصول إلي الأماكن التي تبعد عن المستشفيات والأماكن البعيدة، ولتخفيف العبئ عن المواطنين، ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 19 ،20 ديسمبر في قرية ميت العز مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر المركزي 16 كم وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل الطبية، وجرى خلال الفعاليات توقيع الكشف على 1695 مريضاً، مع البدء في تسجيل حجز المواطنين إلكترونيا منعا لتكرار الحالات و تخفيف الزحام، حرصا علي تقديم افضل استفادة ممكنة لاكبر عدد من المواطنين.
وضمت القافلة 12 عيادة من بينهم 10 عيادات متنقلة بموجب 2 باطنة، 2 اطفال ، عظام، جراحة، أسنان، جلدية ، رمد ، أنف وأذن ، نساء، فضلاً عن عيادتين داخل الوحدة ومعمل طفيليات وأشعة x ray.
وجاء بيان القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي حيث سجلت عيادة الباطنة 265،أطفال 308،عظام 221، جراحة 113، أنف وأذن 153،جلدية 200، أسنان 106، رمد 155،نسا وتنظيم أسرة 140، إضافة لإجراء عدد 239 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 85 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ85 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 110 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 48 قراراً للعلاج على نفقة دولة.
وأكد وكيل وزارة الصحة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
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