اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:46 م
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القوى العاملة: تأشيرات عودة لـ112 عاملا من المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:46 م
القوى العاملة: تأشيرات عودة لـ112 عاملا من المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، وبالأسماء عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 112 عاملًا مصريًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المملكة العربية السعودية،على تأشيرات للعودة إلى مصر.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 92 تأشيرة خروج نهائى نظامى، وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم، ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة، و20 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائى لهم نظرًا لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيدًا لإستخراج تأشيرات عودة لهم، من إدارة الوافدين بالرياض.

وأكد رجائى أن مكتب التمثيل العمالى بالرياض يواصل دوره فى متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية فى المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحًا أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلًا عليهم، دون الحاجة إلى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ106 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 102 عامل مصرى لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا، حيث بلغت المستحقات 57 ألفًا و712 دولار أمريكى، بما يعـادل مليون و420 ألف جنيه مصرى تقريبا.

 

 

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