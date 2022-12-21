القبض على المتهمين بالتشاجر فى حلوان بسبب فتاة

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة والتعدى على أحد الأشخاص أسفل منزله بالضرب واستخدام سلاح نارى بمنطقة حلوان بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ (16) الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، شقيقه "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" مقيمان – بدائرة القسم) بتضررهما من (سائق "توك توك") لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما باستخدام سلاح أبيض، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم لقيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات المارة بالطريق فتطورت إلى مشاجرة قام المذكور خلالها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة