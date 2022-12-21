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"العدل" تقرر إعادة تشكيل لجان فض المنازعات للأزهر الشريف

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:49 م
"العدل" تقرر إعادة تشكيل لجان فض المنازعات للأزهر الشريف المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإعادة تشكيل لجان التوفيق في المنازعات من اللجنة الأولى حتى السابعة للأزهر الشريف، بحيث تقتصر على 3 لجان.
 
على أن تكون اللجنة الأول وتختص بالمنازعات التي تنشأ بين الأزهر الشريف وبين العاملين بها، واللجنة الثانية وتختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه البحري، واللجنة الثالثة التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر و وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه القبلي.
 
كما نشرت الجريدة قرار بتعديل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات الأولى للهيئة الوطنية للإعلام، لتصبح لجنة الهيئة الوطنية للإعلام، وتعديل مسمى لجنة التوفيق في بعض المنازعات للهيئة العامة للإعلام "المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات" لتصبح لجنة الهيئة العامة للاستعلامات.
 
نص القرار 1
نص القرار 1

نص القرار 2
نص القرار 2

نص القرار 3
نص القرار 3

نص القرار 4
نص القرار 4

 


الهيئة العامة للاستعلامات

الأزهر الشريف

لجنة الهيئة الوطنية للإعلام

لجان التوفيق في المنازعات

المستشار عمر مروان وزير العدل

لجان فض المنازعات للأزهر الشريف



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