"الصرف الصحى" بالإسكندرية تتيح فرص التدريب لطلبة المعهد العالى للتكنولوجيا

الإسكندرية جاكلين منير

وقع اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية والدكتور محمد صقر، رئيس معهد الإسكندرية العالي للعلوم والتكنولوجيا، برتوكول التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والخريجين والبحث العلمى.

يأتي ذلك في سياق تفعيل الدور الرائد لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تعزيز سوق العمل بالكفاءات العلمية من الشباب ولتحقيق التكامل العلمي والعملي مع المؤسسات التعليمية .

وأشار اللواء محمود نافع، فى بيان صادر اليوم، أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التدريب العلمي والعملي لطلبة معهد الإسكندرية العالي طبقاً لخطة الشركة حسب التخصصات المتاحة، للمساهمة في إثراء البحث العلمى لطلاب الكلية من خلال التدريب العملى بمحطات الصرف الصحي بالإسكندرية ولربط المنهج العلمي للطلاب بالجامعة بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.

وقد وقع البروتوكول ممثلا عن معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا ،الدكتورمحمد صقر، رئيس المعهد، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وبحضور كلًا من الدكتور محمود رمضان مستشار التدريب بالمعهد، واللواء محمد دراز الأمين العام للمعهد، والدكتورة أميمة ياقوت رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب بالشركة، و منال نافع مدير عام التدريب بالشركة ،و محمود عودة مدير عام الوعي البيئي بالشركة.