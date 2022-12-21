السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

كتب أحمد حسني

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في تاريخ سابق على 10 أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، هربا وآخرون مجهولون حال كونهما جماعة إجرامية منظمة وبغرض الحصول على كسب مادي بطريقة غير مشروعة 7 شباب بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها، ومن شأنها تهديد حياة المواطنين، كما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.