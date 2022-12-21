اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:47 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين إلى خارج البلاد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري .
 
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في تاريخ سابق على 10 أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، هربا وآخرون مجهولون حال كونهما جماعة إجرامية منظمة وبغرض الحصول على كسب مادي بطريقة غير مشروعة 7 شباب بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها، ومن شأنها تهديد حياة المواطنين، كما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.

الاتجار فى البشر

تجارة البشر

تهريب المهاجرين

السجن المشدد

جنايات القاهره

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