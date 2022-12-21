اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر 2022

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:04 م
الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر 2022 الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر 2022.

 

وحسب وكالة الأنباء السورية، أفادت الرئاسة السورية في بيان بأن "المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950".

 

وأوضحت أن "هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى".

 


سوريا

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