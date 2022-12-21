وقال زيلينسكي - في تغريدة عبر صفحته الشخصية عبر موقع (تويتر)- "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا.. وعلى وجه الخصوص، سنناقش أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة. وسألقي أيضا خطابا في الكونجرس وسأعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".

وأشارت الخدمة الصحفية بلرئيس الأوكراني إلى أن زيلينسكي غادر إلى الولايات المتحدة بعد زيارة المواقع الأمامية للمدافعين الأوكرانيين في باخموت يوم 20 ديسمبر.

وقالت الخدمة الصحفية إن زيلينسكي سيلتقي اليوم في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة التعاون الشامل بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الصمود والقدرات الدفاعية لأوكرانيا، ودعم سيادتها واستعادة وحدة أراضيها.

كما سيلقي زيلينسكي كلمة في جلسة مشتركة في الكونجرس الأمريكي وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية.

وكانت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدرت في 19 ديسمبر مشروع قانون الاعتمادات الشامل للسنة المالية 2023 البالغ 1.7 تريليون دولار والذي يتضمن -على وجه الخصوص- 44.9 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وحلفاء الناتو.