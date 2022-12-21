الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه.. صور

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة حملة أمنية مكبرة إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (الضبعة- مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (1490 طربة لمخدر الحشيش وزنت 203 كيلو جرامات، 66 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- 3 بنادق آلية و 6خزائن وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- سيارتين- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,350,000 عشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).



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