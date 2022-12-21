اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. غدا فى اليوم السابع

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 07:40 م
الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. رئيس الوزراء يتابع توفير احتياجات المواطنين.. ويؤكد: اهتمام الدولة الأول يتمثل فى توافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة.
 

اقرأ فى العدد أيضا..
- الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

- كنائس مصر تستعد لاحتفالات عيد الميلاد.. البابا تواضروس يترأس قداس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.. والطائفة الإنجيلية تحتفل بقصر الدوبارة 6 يناير

- مصر تشارك تنزانيا فى احتفال تدشين ملء بحيرة سد «جوليوس نيريرى» اليوم.. وفد رسمى برئاسة وزير الخارجية.. والسد يمثل تجسيدا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى فى أفريقيا

- «الخارجية»: إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين

- استعدادات مكثفة فى «التعليم» للامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى 

- طوارئ فى «الرى» استعدادا لـ «السدة الشتوية».. التأكيد على جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية للتعامل مع السيول
 
اليوم السابع غدا
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

أخبار عاجلة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة