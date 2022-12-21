الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. رئيس الوزراء يتابع توفير احتياجات المواطنين.. ويؤكد: اهتمام الدولة الأول يتمثل فى توافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة.



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