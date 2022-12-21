الحكومة تطلق ثانى مراحل مشروع التعاون لتطوير نظام تقييم التكنولوجيا الصحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة " NICE " الدولية بالمملكة المتحدة.

وفى تقريره، أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع منظمة "نايس" الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مجال اقتصاديات الدواء؛ حيث يهدف إلى دعم نظام تقييم التكنولوجيا الصحية فى مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وتحقيق التوازن بين تقديم أفضل رعاية للمواطنين مع تبنى الابتكار وضمان القيمة مقابل المال.

وفى هذا الإطار، أشاد اللواء بهاء الدين زيدان بالجهود التى بذلتها منظمة "نايس" الدولية خلال تنفيذ الحزمة الأولى من التعاون المشترك، والتى أدت إلى ترسيخ مبادئ وثقافة تقييم التكنولوجيا الطبية بين العاملين فى المجال الصحى بمصر، معربًا عن سعادته بتوقيع المرحلة الثانية للمشروع التى ستؤدى إلى وضع مصر فى مصاف الدول التى تقوم بتقييم التكنولوجيا الطبية بشكل علمى، وإتاحة فرص أكبر لوصول الأدوية المبتكرة للمريض المصرى بالسعر العادل.

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد: يحظى هذا المشروع بدعم من السفارة البريطانية فى مصر، وتقوم على تنظيمه شركة "استلر" لإدارة البرامج التدريبية والتعليمية، وتم التوافق على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية مطلع شهر يناير المقبل، ومن المخطط أن تقدم منظمة "نايس" خلاله الدعم عن بُعد من خلال شبكة الإنترنت.

وأضاف اللواء طبيب بهاء زيدان أنه من المقرر أن يحضر ممثلون عن المنظمة إلى مقر هيئة الشراء الموحد خلال شهر فبراير المقبل؛ لمتابعة خطوات تقييم التكنولوجيا التى تقوم بها الهيئة وتقديم الدعم الفنى المطلوب، للوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات، على أن يقوم فريق "نايس" بكتابة تقرير بالتوصيات وخارطة الطريق تتسلمه هيئة الشراء الموحد.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة يقدم الدعم للهيئة المصرية للشراء الموحد لإنشاء عملية لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا للمعايير العالمية المستخدمة، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون فى هذا الشأن والبدء فى حزمة العمل الأولى، والتى تضمنت تحديد نطاق العمل، وتحليل أصحاب المصلحة وتحديد قدرة تقييم التكنولوجيا الطبية فى مصر، بالإضافة إلى تحليل الوضع الحالى لنظام تقييم هذه التكنولوجيا لاكتشاف التحديات والفرص، ومن ثم تم إعداد خارطة طريق للخطوات القادمة.

وأسفرت حزمة العمل الأولى عن عدة نتائج إيجابية كان من بينها صياغة تقرير عن الوضع الحالى لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية فى مصر، والتحديات التى تواجه تطبيقها، بجانب إنشاء منتدى مكون من أصحاب المصلحة بالجهات الحكومية المعنيين بتقييم تلك التكنولوجيا؛ وذلك لضمان استمرار التواصل معهم والمشاركة الفعالة من خلال التعاون فى مشروعات مشتركة وتجميع البيانات اللازمة لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية، وخارطة طريق مقدمة من فريق المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة "NICE " لشرح الخطوات القادمة وعرض مقترحاتهم الخاصة بحزمة العمل الثانية، وغيرها من النتائج الإيجابية.

كما يُذكر أن المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة هو وكالة أو منظمة أنشئت فى عام 1999 ولها صلاحيات واسعة تشمل العديد من برامج العمل، بما فى ذلك المبادئ التوجيهية السريرية وتقييم التكنولوجيا الطبية وتدخلات الصحة العامة.