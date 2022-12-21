اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى مجلس النواب - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
 
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفى جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
 
وتنص المادة (5):
 
يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.

الشهر العقارى

الاسكان الاجتماعى

قانون الشهر العقارى

قانون الإسكان الاجتماعى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 11:22 ص

أهداف مشروع قانون الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:00 ص

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات الجديدة فى المجموع.. نواب: يستهدف التيسير على المواطنين فى التسجيل.. ويؤكدون: يقضى على معوقات الاستثمار العقارى.. ومطالبات بتشريع جديد للشهر العقاري

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 م

نواب: تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية يخفف أعباء المواطن

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة