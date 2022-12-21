الجيش العراقى يعلن مقتل 5 إرهابيين من داعش فى قضاء تلعفر

وكالات

أعلنت القوات العراقية المسلحة ، اليوم الأربعاء، مقتل 5 إرهابيين أحدهم قائد في تنظيم "داعش" الإرهابي، بضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم.

وقال يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو الشجعان وطيران الجيش، ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم".

وأفاد بأن "هذه العملية وفقا للمعلومات الاستخبارية الاستباقية، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات داعش الارهابي"، مؤكدا "استمرار العمليات ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانت".