الجزائر وألمانيا توقعان مذكرة تفاهم لمشاريع بمجال الهيدروجين والأمونيا

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وقعت الجزائر وألمانيا على مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو برلين.

وأبرمت الجزائر، ممثلة في شركة "سوناطراك" للنفط والمملوكة للحكومة، الثلاثاء، مع ألمانيا ممثلة في شركة الغاز الألمانية "في أن جي – آ جي"، مذكرة التفاهم التي تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.

وبحسب بيان "سوناطراك"، سيتم التركيز في البداية على إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالهيدروجين من الإنتاج والنقل إلى التسويق، بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية التي سيتم تطويرها سويا مع الجانب الألماني في هذا المجال.

وأضاف البيان أن شركة "سوناطراك" تنخرط في خارطة الطريق الجزائرية لتطوير الهيدروجين الأخضر بهدف إطلاق مشاريع تجريبية في المدى المتوسط، مبرزا أن شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر وأوروبا، التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين الأخضر، وتوفر إمكانات إنتاج الطاقة الشمسية تسمحان بتجسيد مشاريع الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية.