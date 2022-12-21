الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتقسيم إدارة 6 أكتوبر التعليمية

كتبت – مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى عددها رقم 285 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2022، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تقسيم إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين وتعديل مستوى إدارات (البدرشين – الصف – أطفيح – أبو النمرس) من المستوى الثانى إلى المستوى الأول.

ونص القرار رقم 1664 لسنة 2022، على أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2021 الخاص بتحديد معدلات مستويات مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات، وعلى مذكرة المستشار القانونى للمحافظة المنتهية إلى تقسيم إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين وتعديل مستوى إدارات (البدرشين – الصف – أطفيح – أبو النمرس) من المستوى الثانى إلى المستوى الأول، وعلى كتاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن استصدار قرار تنفيذى فى هذا الشأن، تقرر:

مادة 1- تقسم إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين هما:

1-إدارة 6 أكتوبر التعليمية

2-إدارة حدائق أكتوبر التعليمية

مادة 2- تعديل مستوى الإدارات التعليمية الآتى ذكرهم بعد من المستوى الثانى إلى المستوى الأول وهم:

1-الإدارة التعليمية بالبدرشين

2-الإدارة التعليمية بالصف

3-الإدارة التعليمية بأطفيح

4-الإدارة التعليمية بأبو النمرس