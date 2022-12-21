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التعليم: سيستم الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى لن يفتح قبل 14 يناير

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:18 ص
التعليم: سيستم الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى لن يفتح قبل 14 يناير وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تعديل أى جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن أى مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من يناير، سوف تقوم بتعديله.
 
وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.
 
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مص حة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.
 
وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
 
يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أعلنت جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، إذ تبدأ من يوم 14 حتى 26 يناير 2023، على أن تشمل الامتحانات على نسبة 85% اختيار من متعدد (إلكتروني) و15% للأسئلة المقالية.

التربية والتعليم

آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

اخبار التعليم

اخبار مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لاولى وثانية ثانوى 2023

اليوم السابع بلس



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