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التعليم تحدد المقابلات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:34 م
التعليم تحدد المقابلات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المقابلات للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع النوعيات "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي".
 
- يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم الزراعي.
 
- يوم الأثنين 26 ديسمبر2022: جميع قطاعات التعليم الصناعي.
 
- يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم التجاري.
 
- يوم الخميس 29 ديسمبر 2022: قطاع مركزي (تجاري وفندقي وصناعي.
 
 
كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.
 
ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.
 
كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.
 
وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار التعليم

مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2023



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